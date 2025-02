Kliimaminister Alender ütles riigikogu ees, et ministeerium on avaldanud kõik materjalid, mille põhjal on koostatud ka eelnõu, mis puudutab taastuvenergia arengute kiirendamist Eestis.

Ta märkis,et meretuuleparkidele toetuse andmise otsuse peab langetama riigikogu ning tema ettepanek on teha seda järgmistes etappides, kui on selge, kuidas seda teha Eesti tarbijatele võimalikult soodsal moel.

Alender selgitas oma ettekandes valitsuse energiapoliitikat ning juhtis tähelepanu, et kuna läänemaailm on Venemaa fossiilse energia lõa otsast vabanemas, on energeetikas toimumas suured muutused.

«Alginvesteeringutena on need tihti kulukad, ühiskond tahab nendes muutustes kaasa rääkida ja ma arvan, et see on igati õige,» ütles minister, kinnitades, et on valmis tööd jätkama.

«Kliimaministeeriumis on samuti väga pühendunud ja pädevad inimesed, kindlasti püüame energeetikaosakonda veel tugevdada, kuna väljakutsed on suured. Ja kutsun teid kõiki üles koostööle nende oluliste küsimuste lahendamisel, nende oluliste strateegiliste otsuste langetamisel, mida kindlasti meil on tarvis teha,» ütles Alender täiskogu ees.

Läbirääkimistel võtsid sõna Martin Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Urmas Reinsalu Isamaa, Igor Taro Eesti 200 ja Vadim Belobrovtsev Keskerakonna fraktsioonist.

Tööaja lõppemise tõttu jäi tänasel istungil ära Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud riigikogu otsuse «Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Nordica tegevuse lõpetamisega seonduvate asjaolude uurimiseks» eelnõu esimene lugemine.

