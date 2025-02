Lasterikaste perede toimetulek on kõvasti halvenenud

Eriti tugevat vastukaja sai küsitluses automaks, mille suhtes väljendati, et «see on justkui eraldi maks suurperedele, millega karistatakse meid selle eest, et meil on lapsed». 94 protsenti küsitlusele vastanud peresid ütlevad, et auto on nende peres hädavajalik, lausa ainuvõimalik, sest ilma selleta ei saaks pere lasteaeda, kooli ega tööle.