Politsei otsib Kohtla-Järvel kadunud 69-aastast Aleksandrit.

Politsei sai neljapäeva õhtul teate, et Kohtla-Järve Järve linnaosas on kadunud Aleksandr, kellega lähedastel oli viimane kontakt esmaspäeval, 24. veebruaril.

Politsei kogub infot mehe võimalike liikumissuundade osas ning on piirkonda kontrollinud, kuid seni ei ole meest kahjuks leitud.

Aleksandr on 176 sentimeetrit pikk, tal on lühikesed juuksed. Kodust lahkudes kandis mees seljas pruuni-rohelist kamuflaaž jopet ja rohelist fliisi ning jalas olid tal soojad tumehallid püksid ja tumehallid talvised tossud. Peas on mehel musta värvi müts.