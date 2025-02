Kuidas raskel ajal ärevusest võitu saada?

Kuigi talvel kolm aastat tagasi kasvasid pinged Venemaa ja Ukraina piirialadel pidevalt, tuli Venemaa agressioon Teet Kalmusele ikkagi šokina. Mitte üksnes sellepärast, et keegi ei teadnud öelda, kui palju jätkub Ukrainal jõudu vastupanemiseks, vaid ka sellepärast, põhjendab ta, et kohe sai selgeks: Eesti suhted iganaabriga muutuvad pikemaks ajaks äärmiselt komplitseerituks.

Tollest ajast peale on Kalmusest saanud Venemaa alustatud sõja järjepidevamaid ja tuntumaid kajastajaid sotsiaalmeedias. Ta ei alustanud selle tegevusega põrmugi selle nimel, et ajakirjandus ta ülevaated üles korjaks ja neid levitaks, vaid sellepärast, et nende koostamine kujunes talle omamoodi šokiteraapiaks. «Nii sain endas valitsevaid pingeid maandada,» tunnistab Kalmus hiljutises somekandes.