Pühapäeva keskpäeval teatati häirekeskusele, et Jõgevamaal Pedja jõe Härjanurme paisul on kalamees läbi jää vajunud. Päästjad toimetasid inimese pinnaltpäästevarustuse abil kiirelt kaldale, kuid kahjuks oli ta juba hukkunud.

Päästeamet juhib tähelepanu sellele, et jääolud on praegu äärmiselt muutlikud. Lõuna-Eesti maakondades, sealhulgas Jõgevamaal, on vooluveekogude jääle minek olnud keelatud juba alates 15. veebruarist.