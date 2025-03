Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas eile sotsiaalmeedias tehtud postituses, et on valmis töötama rahu saavutamiseks Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi eestvedamisel ning käis välja plaani, et esimesed sammud sõja lõpetamise teel võiks olla vangide vahetamine ning õhu- ja mererünnakute lõpetamine. See pidi justkui vabandust palumine olema eelmise nädala eest, mida Trump on ukrainlaselt oodanud.​

Foto: SCOTT OLSON/Getty Images/AFP/Scanpix