Leo Kunnas: kõige suuremaks mureks on Ukrainale see, kui nad ei saa USA-lt enam luureandmeid

Leo Kunnas rääkis, et Ukraina suudab edasi võidelda ka pärast USA abi lõpetamist, aga neil on raskusi kahe asjaga. Ta selgitas, kõige olulisem on kogu luureinformatsioon, mida nad on ameeriklastelt saanud. Kunnas täpsustas samas, et hetkel pole siiski teada, kas abi lõpetamine puudutab ka luureinformatsiooni.