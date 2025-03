ÜLEKANTAVAD VAHENDID Piiriehitusel jäi mullu hangete venimise tõttu kasutamata viis miljonit eurot

Näiteks selgus suvel, et 2023. aasta riigieelarvest jäi kasutamata üle kahe miljardi euro ja rahandusministeerium prognoosis toona, et selle aasta eelarvest kasutamata jääv summa võib samasse suurusjärku ulatuda. Rahandusminister Jürgen Ligi ütles detsembris ERRile, et Jüri Ratase valitsuse kunagine otsus ülekantavate kulude piirmäär kaotada tuleb üle vaadata, sest just selle tagajärjel on need summad nii suured.