Linnaplaneerimise valdkonda juhtiva abilinnapea Madle Lippuse (SDE) sõnul on Eesti Kunstiakadeemia kolimisel Kalamaja veerele tekkinud piirkonda oluline kunstielu professionaalide tihedus ning on suurepärane, kui ülikool soovib panustada ka piirkonna elavdamisse. «Eesti Kunstiakadeemia paiknemisega Kotzebue tänava hoonetes on praeguseks juba teatud sidusus piirkonna ja ülikooli vahele loodud. Tallinn jaoks on oluline, et üks Eesti viiest riiklikust avalik-õiguslikust ülikooli kampusest pakub ruumi ka kogukonnale ning võimalust aktiivsest kunstielust osa saada,» ütles Lippus.