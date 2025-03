Muhvi auhinna said ajakirjanik Reet Weidebaum ning ajakiri Hea Laps

Muhvi auhind on tunnustus neile, kes aitavad hoida lastekirjandust avalikkuse fookuses ja tuua lugemiskultuuri noorte teadvusesse. Auhind antakse ühele autorile ja meediaväljaandele, kes on käsitlenud lastekirjanduse teemasid.

«Lastekirjandusest kõnelemine ja selle tutvustamine meedias on väga oluline sild lugeja ja raamatute vahel. Täna, kui meil ilmub pea kaks lasteraamatut päevas, on noore inimese lugejaks saamisel võtmeküsimuseks õige raamatu leidmine. Muhvi auhinnaga me väärtustamegi neid, kes kirjandusest räägivad,» sõnas Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone.

«Sümpaatne on see, et Weidebaum näeb lastekirjandust kultuuri täisväärtusliku ja võrdväärse osana. Tema saated on põnevad isutekitajad, mis kutsuvad nii lapsi kui ka nende vanemaid lasteraamatuid kätte võtma ja neid nautima,» lausus lastekirjanduse keskuse kirjandusuurija Jaanika Palm.