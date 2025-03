Suurbritanniasse reisimiseks on alates aprillist vaja reisiluba

Välisministeeriumi teatel, peab elektroonilise reisiloa taotlema iga reisija jaoks eraldi. See kehtib maksimaalselt kaks aastat, eeldusel et pass, millega reisitakse, ei aegu enne seda tähtaega. Loa alusel saab Ühendkuningriigis viibida korraga kuni kuus kuud.

Loa taotlemine võtab aega umbes kolm päeva ja see tuleb taotleda igale inimesele eraldi, sealhulgas väikelastele. Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Kerli Veski sõnas, et Ühendkuningriiki reisimist planeerides tuleks ETA-t juba varakult taotleda, et sõit kulgeks tõrgeteta. «Ühendkuningriik on eestlaste seas väga populaarne sihtkoht, näiteks Eesti Panga mobiilpositsioneerimise andmete järgi külastas Ühendkuningriiki mullu umbkaudu 65 000 eestimaalast. Muudatus mõjutab seetõttu väga paljusid eestlasi,» ütles ta. «Tuletame samuti meelde, et Eesti kodanikel lubatakse Ühendkuningriiki siseneda ainult passi alusel, mis peab kehtima kogu reisi vältel,» lisas Veski.