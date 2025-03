POSTIMEHE PARNASS Rahvamajandus Postimehes, naisküsimus keelel ja meelel

Postimehe juubelialbumis, mis ilmus Tartus 1909. aastal ning oli pühendatud ajalehe ilmumise 50. aastapäevale (1857–1907), on ühes näopildiga kirjas ka ajalehe kaastöölised. Vahet ei tehta, kas tegemist oli toimetuseliikme või kaastöölisega Valga- või Virumaalt, kõik nad on ühed «kaastöölised». Kõikide puhul on nimetatud, kust ta on pärit, millega tegelenud või tegeleb ja milline on tema seos Postimehega.