Kovalenko-Kõlvart: rahvas ei usalda praegust peaministrit

«Kiik ja Svet, kes alles hiljuti lahkusid Keskerakonnast sotsidesse, on nüüd põhilised sotside eestkõnelejad tekkinud valitsuskriisis, rääkides mingitest põhimõtetest ning seisukohtadest. Give me a break. Üks muretseb oma ministrikoha, teine Tallinna Haigla nõukogu liikme koha pärast, rääkimata teistest ülejooksikutest, kellele anti riigikogu komisjonide esimeeste kohad,» kirjutas sotsiaalmeedias Kovalenko-Kõlvart.

Tema hinnangul on veider SDE esimehe, siseminister Lauri Läänemetsa jutt julgeolekust ja kindlustundest. «Ministriks oleku ajal on suurimateks sisejulgeoleku valdkonna saavutusteks Kopli päästekomando sulgemine ja võitlus kloostri nunnadega maksumaksja raha eest. Rääkimata kõikidest maksutõusudest, mis on langetanud Eesti inimeste kaitsetahet ja soodustanud varguste arvu kasvu,» kirjutas Kovalenko-Kõlvart.