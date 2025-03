Politoloogide sõnul pole Michalil häid variante – valida tuleb halva ja vähem halvema vahel

Politoloog Rein Toomla sõnul on tavapärane, et koalitsioon hakkab lagunema umbes kahe aasta möödudes. Ta lisas, et ka ajaloost ei leia naljalt koalitsioone, mis oleksid kauem omakeskis vastu pidanud. «Ütleme nii, et paar sellist näidet ikka on, aga need on pigem erandid. Reegel on see, et kuskil poole peal, vahel varem ja vahel hiljem, pärast valimisi hakkab moodustatud valimisliit laiali minema,» ütles ta