Tahan südamest loota, et ei tulnud, aga kindlasti kontrollime üle. Rahandusminister [Jürgen Ligi (RE)] on sellest juba sotsiaalmeedias kirjutanud, et Haap­salu raudteele eraldatud raha ei saanud kahjuks või õnneks sellisel viisil otsustada ega eraldada ja seetõttu see otsus ei ole ka pädev. Kahju on sellega siiski tehtud. Sa ei peaks ministrina käituma sellisel viisil, et see annab inimestele lootust ja siis teised peavad ütlema, et kuulge, see ei olnud seaduslik. Selles mõttes oli selline otsus karuteene ministrile endale, Haapsalu raudteele ja üldse kogu valdkonna mainele. Milleks seda vaja?



On vihjatud, et ka siseministeeriumis on mõni tegevus üle rahastatud, kas ka see tuleks üle vaadata?



No seda, kui palju on siseministeeriumis raha, teame ju üsna täpselt. Arvan, et euro täpsusega, pole kahtlustki. Kui vaja, siis seda suudab rahandusministeerium või riigikontroll rahandusministeeriumi abiga üle vaadata. Selles pole küsimust. Aga kindlasti saab järgmine minister hinnata, millised on tema poliitilised prioriteedid. Kui see on seotud siseturvalisuse tagamise ja julgeolekuvajadusega, siis oleme öelnud, et seda peame prioriteediks. Kui see on mõni selline asi, nagu omal ajal siseministeeriumist avastatud lasteaedade ehitusprogramm, siis see tekitaks küsimusi. Siiski loodan südamest, et selle valitsuse ajal ühtegi sellist programmi tehtud ei ole.