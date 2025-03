Kahe aasta jooksul on Rus.Delfi ajakirjanik Olga Minnik regulaarselt teatanud politseile kiusamisest kahtlase minevikuga naabri poolt. Uurijad on kindlaks teinud mitmeid avaliku korra rikkumisi. Selle sama isiku agressiivsest käitumisest on politseile korduvalt teatanud ka teised inimesed, kuid õiguskaitsjad ei leia võimalusi ahistamise peatamiseks.