Õpilasele pakutud alkohol tõi kaasa kriminaalmenetluse

See, et Otepää gümnaasiumi direktor lõpetas eelmisel kuul töösuhte kooli haridustehnoloogiga, on seotud tõsiasjaga, et politsei on alustanud kriminaalmenetlust alaealise alkoholi tarvitamisele kallutamise paragrahvi järgi, kuid prokuratuuri kinnitusel seni veel kellelegi kahtlustust esitatud ei ole.