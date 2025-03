Seoses liikumise ja parkimisega on 2023. aastaga võrreldes elanike rahulolu vähenenud kesklinnas auto parkimisega, Pargi ja Reisi teenusega, tasulise parkimise infoga, liikumise ohutusega ja üldise liikluskultuuriga. Üle kolmveerandi elanikest peab Tallinna jalakäijasõbralikuks (78%) ning on rahul oma võimalustega liikuda ükskõik millisesse sihtpunkti linnas (80%). Need näitajad ei tundu esmapilgul üldse halvad, kuid on siiski veidi madalamad kui 2023. aastal.