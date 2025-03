Postimehe värske taskuhääling aitab mõista maailmas toimuvat

Siinkirjutajale on Normeti toimetamised jäänud silma pigem meelelahutuse valdkonnas («süüdi» on võrdselt «Ärapanija», «Kahvel», Eesti Laul ja teised), kuid saatejuht ei pane seda pahaks. «Tegelikult on tore, et minu Eurovisiooni kuvand veel elab. Ikka väga tore! Eks ma elan neile väga kaasa ka,» kinnitab ta rõõmsalt. «Aga kõik oleneb, kust otsast vaadata: infotainmenti (nn pehmeid uudiseid) olen teinud palju, aga olen õppinud ja lõpetanud Tartu Ülikoolis ikkagi ajakirjanduse erialal. Teised asjad – huumorisketšid, muusika ja muu – on lihtsalt kiskunud kogu aeg enda poole. Minu jaoks polegi olnud konflikti tõsise ja n-ö mittetõsise maailma vahel. Ka Ukraina president on koomik ja saab mõlema rolliga hiilgavalt hakkama.»