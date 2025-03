Tagantjärele tarkusena saab Läänemets tõlgendada, et just sellel saatuslikul hommikusöögil lepiti kokku valitsusevahetus. Kallas meenutab, et sellist asja, «et oleksime kätt surunud ja öelnud «teeme ära»», kindlasti ei olnud, kuid möönab, et arutati mitmeid teemasid, mis (Kallase ja Michali interpretatsiooni järgi) sotside tõttu toppavad. Michal andis ka mõista, et Reformierakonna fraktsiooniski kogunevad pinged koalitsiooni toimimise pärast.