Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees ja endine siseminister Lauri Läänemets kommenteeris Kusti Salmi kriitikat seoses laskemoona hankega. SDE juht märkis muu hulgas, et kaitseminister Hanno Pevkur võtab küll oma tööd tõsiselt, kuid riigikaitses on asju, kus peaminister ja Reformierakond on palju suurema sõnaõigusega.