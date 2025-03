Suviseks laulupeoks valmistuvaid koorilauljaid teeb ärevaks kuuldus, et eelproovide ja ettelaulmiste käigus kavatsetakse välja praakida 3000 inimest ehk ligi 100 koori. Laulupeo korraldajad lohutavad, et ehkki pidu saab vastu võtta tõepoolest vähem rahvast, kui on registreerunuid, siis nimetatud arvud on pigem ülepaisutatud.