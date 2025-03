Munitsipaalpolitsei suurendab pealinnas patrullide arvu

Muuhulgas korraldab amet ümber senise ühissõidukite piletikontrolli ning võtab suuremasse fookusesse ennetustöö. Abilinnapea Kaarel Oja sõnul on tegemist muutusega, mis puudutab läbivalt tervet munitsipaalpolitsei ametit. «Struktuuri korrastamise ning selgema juhtimise kõrval on muutuste tuum meie kahe peamise töölõigu - igapäevase turvalisuse ja elanikkonnakaitse - parandamisel. Oleme vaadanud üle kõik ameti tegevused ja muudame nüüd oma tegutsemist paindlikumaks ning vähendame ebavajalikku, et saaksime linnaruumis rohkem kohal olla ja kiiremini abivajajateni jõuda,» rääkis Oja.

Mupo juhataja Elari Kasemets toob välja, et ameti roll on vastata elanikkonna vajadustele. «Munitsipaalpolitsei amet saab käesoleval aastal 22. aastaseks ja on teinud selle aja jooksul muljetavaldava arengu. Maailm meie ümber on aga pidevas muutumises ja seoses sellega on ajas muutunud ka ametile seatud ootused. Struktuurimuudatus seda eesmärki endas kannabki, et pakkuda paremini ja efektiivsemalt neid teenuseid, mille järele on ühiskonna nõudlus kasvanud. Olla rohkem nähtav avaliku korra kaitsel, panustada senisest rohkem proaktiivsesse piirkonnatöösse ning tegeleda kriisivalmiduse ja ennetustegevustega,» selgitas Kasemets.