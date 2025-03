VIDEO Tsahkna: Ukraina on andnud meile lisaaega, kuid kalli hinnaga

«Oleme nüüdseks saanud NATO-lt selge ülevaate, milliseid võimeid on Eestil vaja vastavalt uutele kaitseplaanidele, mis lepiti kokku poolteist aastat tagasi Vilniuses. Küsimus ei ole enam ainult rahas, vaid selles, milliseid kaitsevõimeid tuleb arendada. See ei piirdu üksnes laskemoonaga – siia kuuluvad ka droonivõimed, süvalöögivõimed ja muud kaitselahendused. See tervikpilt on meil tänaseks olemas,» sõnas Tsahkna.