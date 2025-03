Peaminister Kristen Michal (RE) rääkis Postimehele, et nüüd hakkavad kaitseminister ja rahandusminister omavahel plaani pidama, et teha selgeks, kuidas täpsemalt on võimalik rahaliselt püstitatud eesmärki täita. Ta tõdes, et võrreldes kaitseväe juhi varasema nõuandega on olukord maailmas muutunud. See omakorda tõstab riskitaset.