Stoicescu hinnangul on absurdne, et Venemaa püüab rahvusvahelises kommunikatsioonis mängida ohvri rolli ning justkui nõuda julgeolekugarantiisid, samas kui tegelikkuses on Venemaa ise agressor. «Lõpuks peab küsima, kes keda rünnakus süüdistab? Venemaa hakkab ohvrit mängima. See on Venemaa narratiiv ja see on selge,» ütles Stoicescu.