Tallinna gümnaasiumid pakuvad sügisest kood/Jõhvi programmeerimiskursuseid

Tallinna linn tasub esimese kümne kooli tunnid, kõik teised soovijad saavad kursuseid ise soetada. kood/Jõhvi gümnaasiumitele mõeldud valikaine kursused on eesti keeles ja õpilane läbib neid iseseisvalt ja teiste õppijatega koostöös, samamoodi nagu käib kood/Jõhvis ka täiskasvanute õpe. Kursuseid on kolm: sissejuhatus programmeerimisse, veebiarendusse ja andmeanalüüsi.

«Näeme, et tänases ühiskonnas on oluline arendada praktilisi digioskusi ja süvendada teadmisi tehnoloogiavaldkonnas. Huvi tehnoloogiaõppe edendamise vastu oli suur, mis näitab, et koolid mõistavad programmeerimisoskuste olulisust,» ütles idee ellukutsuja, Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu.