Enne neljapäeval Ühendkuningriigis Northwoodis toimunud enam kui paarikümne riigi sõjaväejuhtide kohtumist ütles Pollard Briti väljaandele The Times, et kohtumisel vaadatakse läbi planeerimise detailid, et saada aru, kuidas võimalikud Ukrainasse relvarahu järel paigutatavad üksused võiks moodustuda. BBC Radio 4ga rääkides lisas Pollard, et sõjaväejuhid vaatavad, mida iga riik on võimeline tegema. «Ja mis on oluline, kui paigutamine [Ukrainasse] tähendab juba lähetatud sõjaliste vahendite või võimete ümberpaigutamist, siis kuidas me saame neid kohustusi täita, et tagada, et me ei liiguta lihtsalt kõiki meie olemasolevaid ressursse ühte kohta ja ei jäta teisi NATO külgi kaitseta,» lausus minister.