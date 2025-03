Pevkur ütles Postimehele, et temaga sel teemal keegi rääkinud ei ole, küll aga ootab ta täpsema selguse saamiseks vestlust oma briti kolleegi John Healeyga. Aga Ühendkuningriigi suursaadik Tallinnas Ross Allen on Pevkur juba kinnitanud, et mingit plaani, et ÜK suunaks Eesti üksuse Ukrainasse, ei ole. Pevkuri sõnul selgitas Allen talle, et tegu oli meie mõistes aseministri staatuses poliitiku sõnavääratusega. «Kolmandaks, ma ei aktsepteeriks sellist asja mitte kunagi. Meil on brittidega kümneaastane kaitsekoostööleping.»