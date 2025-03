Tiit Riisalo kinnitas, et on tõesti erakonnast lahkunud ja see ei ole emotsiooni ajel tehtud otsus. «Praegu lihtsalt saabus selline hetk, kui ma tundsin, et võib-olla peaks selle ära tegema,» rääkis Riisalo, täpsustades, et selleks on tegelikult kaks põhjust.