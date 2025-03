Inimese õigus otsustada elu lõpu üle eeldab poliitikutelt empaatiat

Aasta arst ja Tartu Ülikooli kliinikumi anestesioloog Katrin Elmet selgitas, et tema pikk kogemus näitab, kuidas inimesed on väga erinevad ning on oluline teada, mis on kellegi jaoks vastuvõetav elu. «Mõni tahab, et teda veetakse läbi intensiivravi, teise jaoks on elukvaliteet palju olulisem kui elu pikkus. Mõni inimene ei soovi elada olukorras, kus ta on igapäevases elus täielikult sõltuv teistest,» näitlikustas ta, lisades, et tahteavalduse kättesaadavus arstidele on ülimalt tähtis, et teha kõike just patsiendi huvides.