Järelevalve avastas rida puudusi tantsukooli JJ-Street õppekorralduses

«Meie jaoks on järelevalvemenetlus olnud väärtuslik õpikogemus, sest alati on võimalus oma tööd veel paremini teha,» märkis JJ-Street koolijuht Peeter Taim. «Oleme ministeeriumi ettepanekutega täielikult nõustunud ning praeguseks hetkeks on lõviosa tehtud ettepanekutest juba kooli dokumentatsiooni sisse viidud. Ühegi kooli siseregulatsioon ei ole a priori täiuslik, kuid väärtuslike nõuannetega liigume parima võimaliku poole.»