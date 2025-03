Kiik pürgib riigikogu aseesimehe kandidaadiks, kuid oma endise kodupartei häältele loota ei saa

«Tanel Kiik on silmapaistvamaid ja kogenumaid Eesti noorema põlvkonna poliitikuid. Ta on end tõestanud raskel koroonaajal ministriametis, aga ka väga tugeva parlamendipoliitikuna, kes kahtlemata on väärikas kandidaat riigikogu juhatusse. Tanel on suuteline otsima ja leidma erakondadeüleseid kompromisse riigikogu töö korraldamisel. Aga vähetähtis pole ka see, et tegu on veendunud demokraadi ja parlamentarismi austajaga, mis on tänases poliitilises õhustikus eriti oluline,» põhjendas Läänemets saadikurühma tänast otsust.