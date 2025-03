Eelproovid lauljatele, tantsijatele ja orkestritele on juba käimas ning jätkuvad kevadkuudel. Just nende proovide põhjal tehakse otsused, kes kollektiividest saavad koha peol. Samal ajal valmistuvad oma tähtsaks rolliks ka tantsupeo juhendajad – 27. aprillil ja 10. mail toimuvad tantsupeo jooniste seminarid, kus räägitakse liikumismustritest, märkide lugemisest ja rühmade paiknemisest. «Jooniste seminar on tantsupeo oluline vaheetapp selleks, et tantsupeo nädalal harjutusväljakute töö sujuks ja joonised saaksid tekkima hakata,» sõnas tantsutoimetaja Agne Kurrikoff-Herman.