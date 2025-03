Hoogu koguv kevad kasvatab korilastes ootusärevust

Esimesed varakevadised seeneleiud pole lume sulamise järel lasknud end kaua oodata. Näiteks Võrumaa seenetark Marje Mürk leidis mõned päevad tagasi kodukandist kevadkogritsaid. Neid oli tema sõnul täpselt nii palju, et sai seentest pilti teha, kuid mitte korjata. «​Esimesed pääsukesed ei too veel suve. See on tõesti esimene,»​ tähendas Mürk.

Paganamaal elava naise sõnul teeb ta ilmselt sel nädalalõpul ühe metsaretke, et vaadata, milline seis on käbikõrgestega. Hea seenekoht on varasemast teada, kuid kas sealt midagi leiab, selgub varsti. «Näiteks eelmisel aastal käbikõrgeseid ei tulnudki – kuiv oli,» meenutas Mürk ja toonitas, et kuigi lubatakse sooja, on seente kasvuks põhiline ikka sooja ja niiskuse koosmõju. «Kui on sooja aga niiskust ei ole, siis tulevad välja ja jäävad kängu,» toonitas ta eriti niiskuse olulisust.