«Esmasel analüüsil on see soodsaim viis, kuidas tagada Eestis taastuvenergiat toetav kodumaisel kütusel juhitav tootmisvõimsus pärast põlevkivist elektritootmise lõpetamist,» põhjendas Enefit Poweri juht Lauri Karp. Eesti on nimelt lubanud Euroopa Liidule loobuda põlevkivielektrist aastaks 2035 ja õlitootmisest aastaks 2040.