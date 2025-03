Kristen Michal Pariisis: meie surve Venemaale ei vähene

«Euroopa näitas selle kohtumisega oma tugevust. Me oleme Ukraina selja taga ja jätkame tema sõjalise, poliitilise ja igakülgse toetusega. Ukraina esimene ja parim julgeoleku tagatis on Ukraina enda tugev armee. Eesti on oma sõjalise abi sel aastal 25% võrra suurendanud, sarnaseid uudiseid tuleb mujaltki,» ütles Michal kohtumise järel.

Pariisi kogunenud ligi 30 riigi liidrid olid ühel nõul, et poliitiline ja majanduslik surve agressorile ei vähene, jätkatakse ka sanktsioonidega, sest need toimivad ja on tõhusaks survemeetodiks. «Kohtumine näitas, et igasugused illusioonid selle kohta, et Venemaad võib usaldada, on kõrvale heidetud,» ütles Michal.