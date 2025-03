«Minu jaoks on oluline, et Ukraina omaks läbirääkimistel tugevat positsiooni. Et meil oleks reaalne võimalus sõda läbirääkimiste teel lõpetada ja mitte ainult lõpetada, vaid tagada õiglane ja kestev rahu, et sõda homme tagasi ei tuleks. Ma tahan Ühendriikidelt selles osas tagatisi,» rääkis Zelenskõi.