VIDEO JA -FOTOD Tallinna Tehnikaülikooli rektoriks pürivad Land ja Soomere

Tiit Land rääkis, et soovib viia edasi tegevusi ja algatusi, mida on juba alustanud. «Oleme viimastel aastatel ehitanud üles meeskonna, mis toetab teadust, edendab rahvusvahelist koostööd ja paneb üliõpilase keskmesse,» ütles Land. «Uuel perioodil on suurimateks väljakutseteks inseneride ja tehnoloogiaekspertide järelkasvu tagamine ning kõrgtehnoloogilise tööstuse, kaitsevaldkonna ja tehisaru arengutesse panustamine,» lisas Land.

Tarmo Soomere tähendas, et kiiresti muutuvas maailmas on tehnikaülikooli ees suured väljakutsed: pakkuda järjest paremat tuge Eesti majandusele ja asuda juhtrolli ülikoolide kolmanda missiooni, ühiskonna teenimise, sisustamisel ja realiseerimisel.

«Lõpetajad peavad meie uksest välja astuma varustatuna maailmateaduse viimasele sõnale toetuva haridusega ja kindla veendumusega, et nemad muudavad maailma paremaks kohaks, kus elada,» ütles Soomere.

Pressikonverentsi sai jälgida otsepildis Postimehe vahendusel.

Tutvustusel osalesid nõukogu esimees Heiti Hääl, rektori valimiskomisjoni esimees Madis Margus ning kandidaadid.

Lähinädalatel tutvustavad Land ja Soomere ennast ning oma visioone ülikooliperele ja laiemale avalikkusele.

Tehnikaülikooli senat annab oma seisukoha kandidaatide kohta 29. aprillil.

Rektori valib tehnikaülikooli 11-liikmeline nõukogu 9. mail.

Rektorivalimistel saab kandideerida inimene, kes on või on olnud valitud mistahes ülikooli professoriks ja kellel on doktorikraad või sellele vastav teaduskraad. Kandidaati peab toetama vähemalt üks nõukogu liige.

Uus rektor asub ametisse uueks õppeaastaks.

«Tehnikaülikooli rektori ametiaeg on seekord erandlikult neli aastat, et tulevikus nõukogu valimise ja rektori valimise tsüklid ei kattuks, st et äsja valitud nõukogu ei peaks oma esimese tööülesandena hakkama tegelema rektori valimisega. Otsus on ühekordne ja edaspidi valitakse rektor jälle viieks aastaks, kui nõukogu ei otsusta teisiti,» ütles tehnikaülikooli nõukogu esimees Heiti Hääl.

Rektori valimiste praktilist poolt korraldab nõukogu kinnitatud valimiskomisjon.

Tiit Land astus tehnikaülikooli rektori ametisse augustis 2020.