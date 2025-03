Tartu observatooriumi astrofüüsiku Laurits Leedjärve sõnul tekib osaline päikesevarjutus siis, kui Kuu liigub Maa ja Päikese vahele, kuid ei kata Päikest täielikult. Laupäevase varjutuse ajal katab Kuu Eestist vaadates maksimaalselt 16 protsenti Päikesest, mis tähendab, et valgusvoo vähenemine on vaevumärgatav.

Lisaks osalisele varjutusele võib esineda ka täielikku ja rõngakujulist päikesevarjutust. Viimase olemust selgitab Leedjärv järgmiselt: «Kuna Kuu orbiit ümber Maa ei ole päris ümar ring, siis paistab Kuu meie taevas kord suurema ja kord väiksemana. Kui Kuu on parajasti Maast kaugemal, ei suuda ta Päikest täielikult kinni katta – just see on rõngakujuline päikesevarjutus.» Kui aga Kuu on Maale lähemal, katab ta Päikese täielikult ning siis on täielik varjutus.