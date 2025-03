Päästjad on saanud täna pea 20 väljakutset maastikupõlengutele

Päästjad on saanud tänase päeva jooksul pea 20 väljakutset maastikupõlengutele. Enamus neist põlengutest on alguse saanud lõkkest, mis on süüdanud ümbritseva kulu või on kandunud sädemed puuhunnikusse. Tulelevikut mõjutab kohati tugev tuul.