FOTOD Politsei otsib vägistamises kahtlustatava mehe ohvreid

Politsei info kohaselt on fotol olev mees kutsunud Tallinna ööklubidest ja baaridest koju naisi ning neid oma kesklinnas Keldrimäe asumis asuvas korteris vägistanud. Seni on politsei tuvastanud viis kannatanut, kuid mehe käitumismuster annab alust arvata, et ohvreid võib olla veel.