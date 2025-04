VIDEO Ossinovski: me ei soovi, et kasutatakse vanalinnas liikumiseks kergliikureid

Linna kultuurivaldkonna toetusest rääkides, märkis Oja, et need toetused, mida linna eraldab, et need toetused ei oleks eelarvetasandil ettemääratud poliitilised otsused, vaid nende toetuste taga peaksid olema ekspertkomisjonid. «Me oleme saavutanud selle, et konkurents rahale, millega linn toetab, et see on kasvanud ja kasvanud ka avalike toetusvoorude rahaline maht. Õigusselguse huvides vaatasime kogu süsteemi üle ja meie eesmärk on olnud lihtsustada, kuidas raha taotelda ja raamistada,» kirjeldas Oja.

«Valdav enamus seniseid toetusmeetmeid on olnud üksiksündmuste ja üksikprojektide kesksed, aga me loome uue tegevustoetusmeetme. See on reaktsioon tänasele olukorrale. Me näeme ka seda, et kõige silmapaistvamad organisatsioonid, ilma kelleta me tegelikult Tallinna kultuuripilti ei näe, et kultuuriministeeriumi toetused on vähenenud. See viis meid olukorda, kus eelmisel suvel hakkasime välja töötama eraldi meedet, et me toetame kolme aastase tegevustoetusega: erateatrid, kunstigaleriid ja kirjandusvaldkonnast jne. Neid ei ole linna varasemalt tegevustoetusega toetanud,» rääkis Oja ja lisas, et see on kolmeaastane toetus ja kindlustunde andmine organisatsioonile. Esimeseks kolmeks aastaks on olemas raha olemas ning pingutatakse, et tekiks nn trepp, et ka järgmisel aastal saavad järgmised eraorganisatsioonid kolmeks aastaks toetust ja sealt edasi. «Kui volikogu selle heaks kiidab, siis esimese aasta konkurss kuulutatakse kohe välja,» rõhutas Oja.