Delfi teatel on uurimisega seotud ka Isamaa suurtoetaja Parvel Pruunsild ja tunnistusi on andnud erinevad erakonnaga seotud inimesed, aga mitte erakonna juhtfiguurid.

Riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas kinnitas, et keskkriminaalpolitsei menetluses on kriminaalasi, milles uuritakse võimalikku keelatud annetuse tegemist ja vastuvõtmist suures ulatuses. Seda, millisest erakonnast juttu on, ta ei kinnitanud ega lükanud ümber. «Kuivõrd asjaolude uurimine ja tõendite kogumine on alles alguses, ei ole praegu tõe väljaselgitamise huvides võimalik menetluse üksikasju avaldada. Praegu kellelegi kahtlustust esitatud ei ole.»