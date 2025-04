POLITSEI PALUB ABI Välismaalt Eestisse sõitma pidanud mees jäi kadunuks

Lähedased andsid teisipäeval, 1. aprillil politseile teada, et juba mitu päeva puudub neil kontakt Vladislaviga, kes viibis välisriigis, kuid pidanuks 29. märtsi õhtul lennukiga saabuma Riiga ning sealt ümberistumisega jõudma Tallinna.

Seni aga mees koju Kohtla-Järvele jõudnud ei ole, tema telefon on välja lülitatud ning perel puudub teadmine, kus mees on.

Mehe liikumistrajektoori väljaselgitamiseks on politsei suhelnud nii lähedastega kui ka kolleegidega Lätist, kellest viimastel puudub aga igasugune info kadunud mehe kohta. Vladislavi asukoha selgitamine jätkub ning tema foto, isikukirjeldus ning võimalikud viibimiskohad on edastatud patrullidele kontrollimiseks.

Vladislav on umbes 178 sentimeetrit pikk ning pigem kõhna kehaehitusega. Seljas peaks tal olema must kampsun ja põlvedeni ulatuv must mantel, jalas mustad kingad ja mustad püksid.