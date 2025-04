Skeem on sarnane eelmise aasta mais Postimehe artiklis https://www.postimees.ee/8022275/inetu-lugu-eesti-firmade-abil-joudis-strateegiline-kraam-ukraina-kaevandustest-venemaale kirjeldatuga, kus kirjutati, et Ukraina riigiettevõttest on Eesti firmade vahendusel jõudnud Venemaale, sh riikliku relvastusettevõtte Rosteci tehastesse erinevaid titaanoksiide, näiteks ilmeniidi- ja rutiilikontsentraati. Praegusel juhul räägime lihtsalt teistest ettevõtetest (ExpoGroup ja Alus Grupp) ja teisest kaubagrupist ehk titaanist. Euroopa Liidu sanktsioonide all titaan ei ole.