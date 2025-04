Viirus, see ka mõni teema?! Kõik on sel kevadel haiged! Nii on. Kuid teemat kergeks nimetada on enam kui kohatu, samuti pakutavat viirustevalikut.

Kuidas ma selle jama sisse sattusin? Arvasin, et teen oma tervisele head – põgenesin ületöötamise ja külma eest puhkusele Taisse, kus peatusime ka Bangkokis. Samal ajal viibis seal hulgaliselt külalisi Hiinast, Tai turismiameti andmetel 270 000. Kõik see tekitas tuntavalt melu juurde ning kena oli neid vaadata – naised lapseliku stilistika, sokikeste ja kooliseelikutega. Tõsi küll, panime tähele, et päris paljud neist, kohati lausa pooled, kandsid maski nagu kunagi koroona ajal. Tunglesime ühes nendega hiinalinna kitsastel tänavatel, maitsesime tänavatoite ja nautisime mürglit.