Politsei- ja piirivalveamet andis pressiteate vahendusel teada, et sel aastal märgiti liiklustalgute lehel 4133 kohta, kus on nähtud kiiruseületajaid. Ligi pooled tähelepanekud olid Harjumaa eri paikadest, järgnesid Tartumaa 694 ning Pärnumaa 307 ja Lääne-Virumaa 210 teatega.

Tallinnas märgiti kõige probleemsemateks kohtadeks Tammsaare tee, Paldiski maantee ning Tartu ja Pärnu maantee. Tartus on aga enim kihutajaid märgatud Ringtee ning Oa tänaval, Pärnus Kuldse Kodu ja Ehitajate teel ning Riia maanteel. Narvas teeb kohalikele muret Kangelaste prospekti ning Tallinn-Narva maantee.

«Sel aastal laekus ohtralt teateid väiksema kiirusega aladelt, kuid ka maanteedelt. Liiklustalgud toovad hästi esile, kus inimesed end liikluses ohustatuna tunnevad – enim muret valmistavad kiirustamine hommikustes tipptundides, öised kihutajad ja raskeveokid elurajoonides. Inimeste mured näitavad, et kihutajad puudutavad meid kõiki ning politsei on valmis tegutsema just seal, kus kogukond ohtu tunnetab,» märkis politseikolonelleitnant Sirle Loigo.