Vanalinna arengukava otsib tasakaalu turismi ja elanike vajaduste vahel

Arutelu toimub teisipäeval 8. aprillil algusega kell 17.30. Arengukava eesmärk on kujundada vanalinnast hea elukeskkond, kus kultuuripärand on hoitud ning ettevõtlus toetab aktiivset ja mitmekesist kultuurielu. Koos arengukavaga valmib sellele ka rakenduskava, millega kavandatakse juba konkreetseid tegevusi peamiste arengueesmärkide saavutamiseks ning murekohtade lahendamiseks.

Tallinna abilinnapea Madle Lippus märkis, et arengukavale laekunud tagasiside oli ootuspärane ning linn on juba asunud kavandama lahendusi esile kerkinud probleemidele. «Märtsi alguses allkirjad saanud hea tahte kokkulepe linna ja meelelahutusasutuste vahel öörahu tagamiseks vanalinnas on oluline samm arengukavaga seatud eesmärkide täitmiseks. Järgmisena on töös uute põhimõtete välja töötamine linna omanduses olevate rendipindade osas, mis ei arvestaks ainukese kriteeriumina vaid tulu maksimeerimist, vaid ka võimalust tagada kohalikule elanikule kui külastajale lai ja kvaliteetne valik teenuste ja kaupade kättesaadavus,» selgitas Lippus.