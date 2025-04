Kohus selgitas, et kohtuniku palk on piisav selleks, et ta saaks teha oma tööd sõltumatult, erapooletult ja asjatundlikult. Küll aga möönis kohus, et ühiskondlikus vaates ei aita palgatõusu vähendamine kaasa kohtunike suure töökoormuse probleemi lahendamisele ega järelkasvu leidmisele.